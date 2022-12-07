В России в этом году мандарины из ЮАР заменят марокканские

Фото: pixabay

В России из-за снижения производства цитрусовых в Северном полушарии планируется увеличить поставки из других стран, например, ЮАР, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. В статье отмечается, что согласно ежегодному отчету Всемирной цитрусовой организации, производство в Северном полушарии упало в среднем на 13%. Пострадали, в том числе, основные поставщики мандаринов в Россию: Египет, Турция, Марокко, Тунис и другие.

В этом году производители этих стран столкнулись с плохой погодой, поэтому урожай сократился. В Минсельхозе сообщили, что сокращения импорта мандаринов на российском рынке не ожидается. Снижение объемов их импорта компенсируется увеличением поставок из других государств, — сказано в публикации.

По сравнению с прошлым годом импорт мандаринов из ЮАР увеличился на 35%, а из Южной Кореи на 5%.

В день стоит съедать не больше трех мандаринов, ранее рассказала диетолог Наталья Денисова. По ее словам, делать это лучше после приема пищи, так как иначе органические кислоты будут раздражать слизистую желудка. Несмотря на то что мандарин считается одним из самых полезных сезонных фруктов, его переедание способно вызвать аллергическую реакцию.

По словам специалиста, продукт может быть опасным для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ. Диетолог уточнила, что если после употребления мандарина появились сыпь, покраснение слизистой глаз или другие болезненные симптомы, то следует исключить цитрусовые из рациона.