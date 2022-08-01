В ОПЕК заявили об отказе от конкуренции с Россией Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией из-за ее влияния на рынке

Новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что организация стран-экспортеров нефти не ставит задачей конкуренцию с Россией. Положение Москвы на рынке слишком значительно, отметил он в беседе с газетой Alrai.

ОПЕК не конкурирует с Россией, она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке, — подчеркнул аль-Гайс.

Он добавил, что рост нефтяных цен связан не только с ситуацией на Украине.

Цены начали расти постепенно и кумулятивно, и еще до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами, — пояснил генсек ОПЕК.

Ранее стало известно, что Хайтам аль-Гайс заявил: присутствие России в ОПЕК+ имеет важное значение для успеха соглашения. Подданный Кувейта признал, что Москва является одним из крупнейших производителей энергоресурсов.