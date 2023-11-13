В Госдуме назвали статью Конституции, требующую изменения Арефьев: нужно изменить статью 15 Конституции РФ о международном праве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статью 15 Конституции России надо изменить, подчеркнув верховенство российского права при заключении международных договоров, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, эта проблема стала актуальной в последнее время: в стране заключено очень много хозяйственных договоров и подающие в суд иностранцы зачастую его выигрывают.

У нас хозяйственных договоров очень много, поэтому нам надо менять часть 15-й статьи Конституции, чтобы было верховенство российского права при заключении международных договоров, — говорит Арефьев.

Он отмечает, что в стране продолжают говорить об иностранных инвестициях, но при этом не учитывают собственные золотовалютные резервы. Это приводит к ряду сложностей.

У нас часто призывают реквизировать, конфисковать активы ушедших из России фирм. Я тоже согласен с этим, но не надо их было сюда запускать. И сегодня говорят про иностранные инвестиции. У нас своих денег полно, золотовалютные резервы $570 млрд — берите. Почему вы просите иностранные инвестиции? — задал вопрос депутат.

Арефьев подчеркнул, что иностранные инвестиции ограничивают верховенство российского законодательства, так как при этом заключаются международные договоры. Именно об этом и сказано в статье 15 Конституции.

Наверно, поэтому у нас и выигрывают 93% судов иностранные лица, потому что мы заключили очень много международных договоров, несмотря на верховенство российских законов. Но когда 15-я статья говорит о верховенстве международных договоров, тут никуда не денешься, если мы сами решили, что международный договор выше, — разъясняет Арефьев.

Ранее Арефьев высказался за то, чтобы «прогнать» все западные компании из РФ, чтобы восстановить отечественный рынок. По его словам, параллельный импорт мешает развитию российского бизнеса, однако власти обсуждают только то, как не допустить «свободного выхода» иностранных компаний из России.