В ЕС признали возвращение российского импорта к показателям 2020 года Bloomberg: российский импорт вернулся к показателям 2020 года

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Импорт товаров в Россию достиг показателей 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах Евросоюза. По его словам, большинство товаров продолжали поступать в РФ через дружественные страны, такие как Казахстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к уровню 2020 года. Анализ данных о торговле при этом показывает, что передовые микросхемы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и в других наложивших санкции странах, поставляются в Россию через третьи государства, — говорится в публикации.

Собеседник Bloomberg также указал на серьезный рост поставок в Россию из Китая. Он подчеркнул, что Пекин играет большую роль в снабжении Москвы в период проведения военной операции на Украине. При этом евродипломат отметил, что все названные страны неоднократно отрицали, что помогают Кремлю с обходом западных санкций.

В октябре 2022 года замглавы Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин заявил, что после начала военной операции на Украине импорт товаров в Россию упал на 30%. По его словам, снижение показателей чувствительно в сфере поставок высокотехнологичных товаров ведущих западных производителей, а также самолетов и других видов транспорта, которые сложно восполнить быстро за счет собственного производства и новых поставщиков.