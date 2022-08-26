В «Аэрофлоте» рассказали о снижении стоимости пассажирских перевозок Глава «Аэрофлота» сообщил о снижении стоимости пассажирских авиаперевозок вопреки прогнозам

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал о снижении стоимости пассажирских авиаперевозок вопреки прогнозам экспертов, сообщают «Известия». Во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что стоимость перелетов сократилась на 10% по сравнению с 2021 годом. Таким образом, «Аэрофлоту» удалось удержать ценовое предложение для россиян.

Все прогнозировали, что будет увеличение стоимости пассажирских авиаперевозок в 2022 году. Этого не случилось. Более того, по «Аэрофлоту» относительно 2021 года к 2022-му мы отмечаем снижение до 10%, а к 2019 году — на 21%, что в нынешних условиях, конечно, очень востребовано нашими гражданами, — заявил Александровский.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что государство старается оказывать поддержку всем отечественным авиаперевозчикам. В связи с этим власти РФ выделили 50 млрд рублей в качестве финансовой помощи «Аэрофлоту». Путин уточнил, что данные средства предназначены для оплаты операционных расходов по пассажиропотоку.

Первый транш уже получен, по-моему, 10 млрд рублей, — отметил Путин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании, которые оказались под западными санкциями, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолеты для обеспечения себя запасными частями. Данный шаг соответствуют рекомендациям правительства России, пояснили журналисты.