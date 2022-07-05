У «Газпрома» изымут более триллиона рублей Госдума приняла закон о дополнительном изъятии средств у «Газпрома» через «нашлепку» к НДПИ

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Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому за период с сентября по ноябрь к НДПИ «Газпрома» вводится «нашлепка» в размере 416 млрд рублей, пишет «Интерфакс». Ранее в Минфине пояснили, что данная сумма будет изыматься в госбюджет ежемесячно. Таким образом объем отчислений может составить 1,248 трлн рублей.

При добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 тысяч, выраженную в миллионах рублей, — сказано в тексте закона.

Специалисты, опрошенные сотрудниками агентства, считают, что законодательная формулировка может иметь разные трактовки. Это связано с тем, что в документе не написано о том, что сумму в размере 416 млрд рублей придется изымать за каждый месяц осени.

Накануне акции «Газпрома» на МосБирже упали почти на 30% после решения акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Как уточнил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, приоритетами компании в настоящее время являются реализация инвестиционной программы и подготовка к предстоящей зиме.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович не исключил, что в нынешних реалиях многие компании откажутся от дивидендов. Дальнейшая ситуация с акциями «Газпрома» будет зависеть от поставок газа в Европу, отметил специалист.