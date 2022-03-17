Турецкая сеть быстрого питания может заменить ушедший из России фастфуд

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, что владельцы ТЦ в России начали переговоры с турецкой сетью фаст-фуда Chitir Chicken о запуске сети ресторанов. В настоящее время компания представлена в 17 странах мира. Основная специализация турецкой сети — блюда из курицы. Об этом сообщают «Известия».

Стороны обсуждают запуск 5–10 собственных заведений Chitir Chicken, в перспективе речь может идти о создании сети франчайзи-партнёров с 500–600 ресторанами, — заявил Шакиров.

Он добавил, что представители турецкой фирмы планируют открыть свои рестораны в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самару и другие. По словам Шакирова, преимущество сети в том, что она использует собственное оборудование, которое не зависит от западных санкций.

Палата представителей США ранее одобрила законопроект о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В случае принятия закона сенатом Вашингтон сможет устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Законопроект предусматривает аналогичные меры в отношении Белоруссии. Отмечается, что решение американских политиков связано с действиями России на Украине.