Треть работников среднего и малого бизнеса лишились денег или зарплаты

Больше трети россиян, работающих в сфере среднего и малого бизнеса, столкнулись с увольнением или сокращением зарплаты на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Эти секторы экономики пострадали наиболее сильно.
О проблемах с работой
Выяснилось, что примерно каждый десятый (13%) остался без работы по инициативе работодателя. Руководители своё решение объясняют тяжёлой экономической ситуацией в стране (36%), финансовыми трудностями компании (16%) и долгами перед банками (9%).
Больше половины (58%) представителей компаний среднего и малого бизнеса перешли на удалёнку, однако каждый третий (29%) до сих пор ездит в офис. При этом четвёртая часть опрошенных (25%) сообщили, что работодатель урезал зарплату или начал задерживать деньги.
Что касается выплат уволенным или сокращённым работникам, то лишь немногим (4%) была выплачена какая-либо компенсация в виде одного или нескольких окладов.
Многие (60%) из тех, кто остался без работы, планируют искать новое место. Но остальные решили передохнуть и уйти на неопределённое время в отпуск.
Ранее NEWS.ru писал, что примерно каждый четвёртый работодатель, который перевёл своих работников на удалённый режим, готов сохранить его и после снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. Однако многие руководители предприятий пойти на такой шаг не готовы.
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