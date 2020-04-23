Треть работников среднего и малого бизнеса лишились денег или зарплаты

https://static.news.ru/photo/34da8020-860b-11ea-b9b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Больше трети россиян, работающих в сфере среднего и малого бизнеса, столкнулись с увольнением или сокращением зарплаты на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Эти секторы экономики пострадали наиболее сильно.

О проблемах с работой заявили 35% принявших участие в опросе на платформе «Mail.ru для бизнеса».

Выяснилось, что примерно каждый десятый (13%) остался без работы по инициативе работодателя. Руководители своё решение объясняют тяжёлой экономической ситуацией в стране (36%), финансовыми трудностями компании (16%) и долгами перед банками (9%).

Больше половины (58%) представителей компаний среднего и малого бизнеса перешли на удалёнку, однако каждый третий (29%) до сих пор ездит в офис. При этом четвёртая часть опрошенных (25%) сообщили, что работодатель урезал зарплату или начал задерживать деньги.

Что касается выплат уволенным или сокращённым работникам, то лишь немногим (4%) была выплачена какая-либо компенсация в виде одного или нескольких окладов.

Многие (60%) из тех, кто остался без работы, планируют искать новое место. Но остальные решили передохнуть и уйти на неопределённое время в отпуск.

Ранее NEWS.ru писал, что примерно каждый четвёртый работодатель, который перевёл своих работников на удалённый режим, готов сохранить его и после снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. Однако многие руководители предприятий пойти на такой шаг не готовы.