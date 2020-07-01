Пандемия COVID-19 внесла корректировки в повестку корпоративной социальной ответственности (КСО) и изменила приоритеты программ. В рамках различных исследований, посвящённых трансформации КСО во время и после распространения коронавирусной инфекции, удалось выяснить основные направления деятельности крупного бизнеса в области социальной ответственности, а также определить тренды ближайшего времени.

Изменения КСО-программ

С начала кризиса здравоохранения, который повлёк за собой экономические проблемы, корпорации взяли на себя обязательство активно участвовать в улучшении обстановки в стране. Бизнес приостановил долгосрочные и системные проекты в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. В поддержку крупного бизнеса легли как традиционные инструменты, так и креативные подходы. Из традиционных направлений распространение получили: передача финансовых средств (50%), выделение на безвозмездной основе собственных товаров и услуг (32,5%), участие сотрудников компаний в добровольной помощи (40%).

Среди «нестандартных» практик — запуск новых продуктов и услуг для борьбы с пандемией и её последствиями и поддержка малых и социальных предпринимателей в городах присутствия компаний. Причём 59% предприятий комбинируют два и более направлений помощи.

В текущих условиях 41% респондентов планируют или уже изменили свою КСО-стратегию. И по мнению экспертов, главным принципом в программах КСО на ближайшее время будет поддержка внутренних ресурсов: здоровье сотрудников, развитие программ корпоративного волонтёрства и снижение стресса среди работников. 70% респондентов планируют усиливать либо уже усилили направление поддержки здоровья сотрудников.

Не менее важно, что компании стремятся восстановить работу по тем направлениям, которые приостановили в сложной эпидемиологической обстановке: проекты в области устойчивого развития, экологии, поддержки местного населения. К трендам будущих лет эксперты отнесли продолжение поддержки малого бизнеса, в особенности социальных предприятий, фокус на медицину и здоровье сотрудников, разработку более гибких моделей взаимодействия, преодоление разного вида неравенства и цифровизацию сферы.

Ответственные коммуникации

Что касается вопроса коммуникаций в период пандемии, они обрели новый виток развития. Каждое сообщение, исходящее от компании, внутреннее или внешнее, проходит через призму «ответственности», пояснила директор по развитию Young Group Social Евгения Кузнецова.

Во внутрикорпоративных коммуникациях важно вести открытый диалог, перестраивать каналы взаимодействия и способы подачи информации, чтобы она была доступна и понятна для любого сотрудника компании: от рабочего до представителя управленческого аппарата. И на каждом уровне нужно получать обратную связь, чтобы снижать уровень стресса, работать со страхами и негативом и повышать лояльность работников.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компании, которые первыми начали оказывать поддержку и подавать информацию о своей деятельности в СМИ, получили наибольшую выгоду. Привычные способы коммуникации с потребителями и другими заинтересованными сторонами в период пандемии потеряли свою значимость, и единственным доступным инструментом, который усилил репутацию бренда, стали действия предприятий по борьбе с вирусом. Главную роль здесь сыграли КСО-инициативы, считает Кузнецова, которые помогли трансформировать традиционный PR в «ответственные коммуникации», усилить социальный имидж бренда и выстроить доверительные отношения с клиентами, поставщиками, местными жителями и инвесторами. В ближайшее время видится объединение усилий PR- и КСО-департаментов в компаниях для достижения синергетического результата.

Изменения в бюджете

По результатам опросов, ожидается сокращение бюджетов на программу КСО, особенно в тех отраслях, где был зафиксирован спад во время пандемии. Эту мысль поддерживают 65% респондентов. При этом уменьшение бюджетов может затронуть и другие непроизводственные бизнес-процессы компаний: КСО, HR, PR, GR, маркетинг и т. д.

Для сохранения результатов и воплощения намеченных в прошлом и начале текущего года планов одним из решений видится объединение представителей разных департаментов. Взаимодействие и реализация совместных решений позволят укрепить принципы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в компании, сохранить ресурсы и достичь поставленных результатов с меньшими затратами. Более того, партнёрство возможно не только внутри одного предприятия, но и внутри сектора или регионов присутствия.