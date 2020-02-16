Конец января — начало февраля — традиционное время затишья у транспортно-логистических компаний в торговых отношениях с Китаем. Снижение объёмов в этот период связано, прежде всего, с китайским Новым годом, во время которого производственные предприятия из Поднебесной не работают, а отправки контейнерных поездов приостанавливаются. Однако на этот раз праздники вынужденно продлили.
Влияние распространения коронавируса заключается в том, что китайские поставщики и иностранные импортёры решили притормозить развитие довольно ровного и стабильного партнёрства. А зарубежные заводы и фабрики, расположенные на территории Поднебесной, дружно один за другим приостановили работу.
Возвращение КНР в рабочий режим изначально было запланировано после 10 февраля, а провинций Чжэцзян, Гуандун и Хубэй, где было зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания, после 17-го. Несомненно, это сказывается на выручке транспортных компаний не лучшим образом, но пока критической ситуации нет.
Есть традиционное снижение объёмов, которые пока длятся дольше, чем обычно. Количество заказов на грузоперевозки в сравнении с 2019 годом уменьшились на 45% и пока пропорционально равно увеличивающимся праздникам.
По его словам, коронавирус, безусловно, привёл к ограничению отгрузок из КНР. Главное, что необходимо для клиентов транспортных компаний в данной ситуации — предоставление своевременной информации. Во многом как раз благодаря распространению вируса многие китайские партнёры российских логистических организаций на время продления каникул стали работать удалённо. В этой связи у многих предпринимателей в РФ есть возможность получать актуальную информацию о состоянии дел непосредственно от коллег из Китая.
Все подразделения, связанные с транспортировками в/из Китая, проводят регулярные брифинги, а когда ситуация обновляется, то клиенты и подрядчики получают соответствующую рассылку.
Надо отметить, что в бизнес-кругах паники нет. Ждём развития ситуации, — обнадёжил Сулла.
Между тем, что, несомненно важно, обострения синофобии как таковой не наблюдается — ни на бытовом уровне (если, конечно, не брать в расчёт вирусные рассылки про опасность бананов и посылок с AlieExpress и т.д.), ни в предпринимательском сообществе. Поэтому от контрактов с китайскими поставщиками пока отказов не поступает.
Бизнес ждёт спада распространения вируса, открытия пропускных пунктов и восстановления объёмов грузопотока, — сказал Андрей Сулла.
Если говорить о возможности проведения вакцинации сотрудников транспортных компаний, работающих с Китаем, то вакцинация как таковая — это прерогатива ведомств здравоохранения той или иной страны, а не работодателя. Однако профильные фирмы должны следить за состоянием здоровья своих сотрудников, придерживаться рекомендациям ВОЗ и при необходимости проводить соответствующие медосмотры.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко расценил как «перебор» идею о введении запрета на пересылку товаров из Китая, в том числе из интернет-магазинов. Он посоветовал чаще мыть руки и носить маски. По его мнению, это может негативно отразиться на экономике России. Эксперты неоднократно говорили, что, несмотря на «живучесть» вируса, большинство посылок приходят в РФ с опозданием и идут крайне долго. Поэтому к нам они уже попадают «чистыми».
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