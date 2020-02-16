Конец января — начало февраля — традиционное время затишья у транспортно-логистических компаний в торговых отношениях с Китаем. Снижение объёмов в этот период связано, прежде всего, с китайским Новым годом, во время которого производственные предприятия из Поднебесной не работают, а отправки контейнерных поездов приостанавливаются. Однако на этот раз праздники вынужденно продлили.

Влияние распространения коронавируса заключается в том, что китайские поставщики и иностранные импортёры решили притормозить развитие довольно ровного и стабильного партнёрства. А зарубежные заводы и фабрики, расположенные на территории Поднебесной, дружно один за другим приостановили работу.

Ding Hongfa/XinHua/Global Look Press

Возвращение КНР в рабочий режим изначально было запланировано после 10 февраля, а провинций Чжэцзян, Гуандун и Хубэй, где было зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания, после 17-го. Несомненно, это сказывается на выручке транспортных компаний не лучшим образом, но пока критической ситуации нет.

Есть традиционное снижение объёмов, которые пока длятся дольше, чем обычно. Количество заказов на грузоперевозки в сравнении с 2019 годом уменьшились на 45% и пока пропорционально равно увеличивающимся праздникам. Андрей Сулла заместитель директора операционного управления по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA заместитель директора операционного управления по железнодорожным перевозкам группы компаний AsstrA

По его словам, коронавирус, безусловно, привёл к ограничению отгрузок из КНР. Главное, что необходимо для клиентов транспортных компаний в данной ситуации — предоставление своевременной информации. Во многом как раз благодаря распространению вируса многие китайские партнёры российских логистических организаций на время продления каникул стали работать удалённо. В этой связи у многих предпринимателей в РФ есть возможность получать актуальную информацию о состоянии дел непосредственно от коллег из Китая.

Yang Shiyao/Xinhua/Global Look Press

Все подразделения, связанные с транспортировками в/из Китая, проводят регулярные брифинги, а когда ситуация обновляется, то клиенты и подрядчики получают соответствующую рассылку.

Надо отметить, что в бизнес-кругах паники нет. Ждём развития ситуации, — обнадёжил Сулла.

Между тем, что, несомненно важно, обострения синофобии как таковой не наблюдается — ни на бытовом уровне (если, конечно, не брать в расчёт вирусные рассылки про опасность бананов и посылок с AlieExpress и т.д.), ни в предпринимательском сообществе. Поэтому от контрактов с китайскими поставщиками пока отказов не поступает.

Бизнес ждёт спада распространения вируса, открытия пропускных пунктов и восстановления объёмов грузопотока, — сказал Андрей Сулла.

Если говорить о возможности проведения вакцинации сотрудников транспортных компаний, работающих с Китаем, то вакцинация как таковая — это прерогатива ведомств здравоохранения той или иной страны, а не работодателя. Однако профильные фирмы должны следить за состоянием здоровья своих сотрудников, придерживаться рекомендациям ВОЗ и при необходимости проводить соответствующие медосмотры.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко расценил как «перебор» идею о введении запрета на пересылку товаров из Китая, в том числе из интернет-магазинов. Он посоветовал чаще мыть руки и носить маски. По его мнению, это может негативно отразиться на экономике России. Эксперты неоднократно говорили, что, несмотря на «живучесть» вируса, большинство посылок приходят в РФ с опозданием и идут крайне долго. Поэтому к нам они уже попадают «чистыми».