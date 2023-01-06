The Guardian: Абрамович передал детям миллиардные активы в 10 трастах

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Роман Абрамович

Миллиардер российского происхождения Роман Абрамович передал своим детям контроль над 10 трастовыми фондами, которые контролируют активы стоимостью в несколько миллиардов долларов, передает The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы. Издание отмечает, что процесс передачи был запущен еще до начала специальной военной операции РФ на Украине. По информации журналистов, такая реорганизация способна заметно затруднить арест и конфискацию активов бизнесмена.

Внесенные в документы поправки сделали семерых детей предпринимателя бенефициарами трастов со стоимостью активов не менее $4 млрд. Как считают опрошенные The Guardian эксперты, западные страны, которые пытались арестовать активы Абрамовича, после этих изменений могут столкнуться с трудностями. К примеру, Канада в декабре объявляла, что начнет конфискацию $26 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с бизнесменом. Однако всплывшие документы свидетельствуют, что уже с прошлого года дети Абрамовича являются бенефициарами HF Trust, которому принадлежит Granite Capital.

Обнаруженные бумаги говорят о том, что еще в начале 2022 года Абрамович был единственным бенефициаром как минимум десяти трастов, которые зарегистрированы на Кипре и острове Джерси. Но изменения в документацию начали вносить 4 февраля. В итоге доля Абрамовича либо сократилась, либо обнулилась. Доля детей бизнесмена при этом в отдельных случаях достигает 100%.

Ранее стало известно, что состояние Абрамовича сократилось сильнее, чем у других российских миллиардеров. За 2022 год оно уменьшилось более чем в два раза, до $7,8 млрд.

Состояние Абрамовича до начала спецоперации России на Украине оценивалось в $18 млрд. Сейчас же часть его средств находится в неликвидных активах.