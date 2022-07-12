Суд впервые оштрафовал Apple за отказ локализовать данные россиян Суд впервые оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные граждан России

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских граждан, пишет РИА Новости. Ранее представители ответчика пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в РФ. По их словам, этим занимается компания Apple Distribution.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей, — огласил решение судья.

Представитель Роскомнадзора заявила суду, что несмотря на то что обработка персональных данных была делегирована Apple Distribution, именно Apple Inc несет ответственность за сбор этой информации.

Ранее стало известно, что Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечку персональных данных. Предполагается, что первое подобное нарушение простят, а последующее будут наказывать штрафом в размере 1% от выручки.