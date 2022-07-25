Суд оштрафовал «Гемотест» за утечку персональных данных Суд оштрафовал «Гемотест» на 60 тысяч рублей за утечку 300 гигабайт персональных данных

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Суд в Москве оштрафовал медицинскую лабораторию «Гемотест» на 60 тысяч рублей из-за утечки 300 гигабайт персональных данных клиентов, пишет РИА Новости со ссылкой на источники. Ранее сообщалось о публикации в Сети более 30 млн уникальных записей россиян, воспользовавшихся услугами компании.

ООО «Лаборатория Гемотест» назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей, — сообщил источник.

Утечка данных клиентов «Гемотеста» произошла в начале мая. Сервис DLBI тогда сообщил, что одна из продающихся в даркнете баз содержала более 30 млн наборов данных, включая фамилии, имена и отчества клиентов, их даты рождения, адреса, телефоны, электронную почту, а также серии и номера паспортов.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила публикацию данных «Гемотеста» в Сети. К своему посту в Telegram она приложила скрин из неизвестного чата, публикующего дамп с информацией.