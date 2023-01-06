Стало известно, сколько компаний сократили штат сотрудников в 2022 году HeadHunter: 33% российских компаний сообщили о сокращении штата сотрудников в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году 33% российских компаний сообщили о сокращении штата сотрудников, пишет РБК со ссылкой на опрос службы исследований HeadHunter об итогах минувшего года и планах на следующий среди работодателей. Отмечается, что чаще других уменьшали штат крупные компании.

В исследовании приняли участие 256 компаний с разной численностью работников. Самыми крупными в разбивке были предприятия с числом сотрудников больше тысячи, а самыми малыми — менее 50 человек.

Аналитики выяснили, что наименьшую устойчивость к вызовам 2022 года продемонстрировал самый крупный бизнес: о негативном эффекте заявили 76% «компаний-тысячников». Эксперты считают, что крупным компаниям сложнее адаптироваться к новым условиям, в то время как средние и малые быстро подстраиваются под изменения.

У таких компаний, в отличие от крупных корпораций, больше вариативность действий, на них меньше влияет «забюрократизированность» внутренних процессов, им проще менять бизнес-стратегии или сразу начинать действовать в новой парадигме, — объяснила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов отметил, что больше всего санкционное давление ударило по промышленным предприятиям — на них традиционно работает большое число сотрудников. По его словам, важную роль в этом сыграли проблемы с поставками, замещением запчастей и сокращением числа заказов, которые закономерно привели к уменьшению численности сотрудников.

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