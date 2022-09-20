«Газпром» остановит прокачку газа по «Силе Сибири» «Газпром»: газопровод «Сила Сибири» будет остановлен на техобслуживание с 22 по 29 сентября

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газопровод «Сила Сибири» будет остановлен с 22 по 29 сентября для проведения плановых профилактических работ, сообщил «Газпром» в Telegram-канале. В компании уточнили, что профилактика оборудования на магистрали проводится два раза в год в соответствии с договором с китайской корпорацией CNPC.

В соответствии с договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью, — говорится в сообщении.

«Сила Сибири» — крупнейшая газотранспортная система на восточном направлении России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода — 38 млрд кубометров газа в год.

Ранее «Газпром» сообщил, что экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» за семь месяцев вырос на 60,9%. Так, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных объемов, при этом трижды был обновлен исторический экспортный рекорд за сутки.

Также стало известно, что Иран может начать ежедневную закупку у России 9 млн кубометров газа. Топливо из РФ будет поставляться в страну через территорию Азербайджана.