Стали известны потери покинувших Россию западных компаний NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли более $103 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компании, ушедшие с российского рынка после начала СВО, потеряли более $103 млрд, сообщила газета The New York Times. По данным издания, отток инвестиций должен был оказать давление на экономику РФ, но Москва смогла превратить произошедшее в схему обогащения.

Власти «выжали из компаний как можно большую часть богатства», диктуя условия их ухода, говорится в расследовании газеты. Выход компаний обложили налогами, в результате чего в прошлом году в военный бюджет России поступило не менее $1,25 млрд. В итоге попытки изоляции и передачи богатств огромные отрасли промышленности — производства лифтов, шин, промышленных покрытий и многое другое — сейчас находятся в руках все более доминирующих российских игроков, утверждает издание.

Государственные предприятия приобрели активы таких корпоративных гигантов, как IKEA и Toyota. Во многих случаях президент Владимир Путин лично подписывал договор купли-продажи.

В августе газета The Financial Times сообщала, что прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО составили не менее €100 млрд. Обесценивание активов, расходы, связанные с обменным курсом, и иные разовые расходы, вызванные продажей, закрытием или сокращением российского сегмента бизнеса затронули 176 компаний из Европы.