Сеть магазинов «Связной» признали банкротом Арбитражный суд Москвы признал сеть магазинов «Связной» банкротом

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы признал сеть магазинов «Связной» банкротом, сообщает РИА Новости. Временный управляющий сетью Антон Сычев был освобожден от обязанностей, его место займет член Союза арбитражных управляющих «Авангард» Филипп Ангелевски. Он должен будет предоставить отчет о своей работе в июне 2024 года.

Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, — говорится в решении суда.

В ходе заседания новый арбитражный управляющий заявил, что восстановление платежеспособности «Связного» невозможно, однако у компании достаточно средств для финансирования процедуры банкротства. Процедура наблюдения в отношении компании была введена в конце июня. Общая сумма обязательств компании перед кредиторами оценивается примерно в 53,6 млрд рублей.

Сеть «Связной», некогда являвшаяся крупнейшим сотовым ретейлером России, насчитывала более 2,6 тысячи магазинов. Они работали в 1100 российских городах. В 2022 году к компании подали около 80 исков на общую сумму 14,26 млрд рублей. Претензии поступали от кредиторов, поставщиков, арендодателей, а также от компаний, отвечающих за логистику. В начале сентября в Москве и Санкт-Петербурге закрылись последние магазины «Связного».