Самые перспективные виды бизнеса в России для новичков

Когда финансовая подушка разрастается до внушительных размеров, будь то сотни тысяч или даже миллионы рублей, впору задуматься о дальнейшей судьбе накопленных финансов. Конечно, можно продолжать их консервировать на банковском счете. Однако капающие проценты в большинстве случаев не покрывают даже уровень инфляции. Существует множество способов пустить деньги в работу, один из которых — открыть собственный бизнес. Как не прогадать с выбором ниши и какого стартового капитала будет достаточно для запуска дела — в материале NEWS.ru.

Принято считать, что в России неблагоприятная среда для предпринимательства: ведомства «душат» постоянными проверками, правительство не оказывает должной поддержки, да и экономика находится в упадке. Но даже в столь непростых условиях периодически открываются возможности для потенциально интересных проектов — остаётся лишь вовремя подхватить бизнес-тренд.

По мнению члена генсовета «Деловой России» Алексея Порошина, в первую очередь стоит обратить внимание на шеринг-экономику, которая с каждым годом охватывает всё больше аспектов повседневной жизни. Необязательно при этом конкурировать с отраслевыми гигантами. Постоянно развивающаяся экономика совместного потребления позволяет выбрать нишу под любой бюджет — даже кальяны и игровые консоли можно сдавать в аренду.

Размер стартового капитала будет зависеть исключительно от выбранной ниши и масштабов бизнеса. Как считает Порошин, для комфортного запуска собственного дела в шеринг-сегменте достаточно и 500 тысяч рублей.

Этой же суммы хватит и для входа в туристическую отрасль, которую сейчас активно поддерживает государство. Построением инфраструктуры можно заняться во всех направлениях: от условной шашлычной в Сочи до аренды снегоходов на Камчатке.

Я бы обратил внимание на внутренний туризм. Это непаханое поле. Мы богаты культурными ценностями, но у нас абсолютное отсутствие инфраструктур, — отметил председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Сергей Фёдоров.

Для предпринимателей с начальным капиталом от 10 млн рублей открываются двери в сферу медицинских услуг. Высокий финансовый порог вхождения связан с необходимостью получения лицензий и сертификаций.

Стоит обратить внимание на сферу медицинских услуг и продажи медицинских товаров. Малый бизнес через запуск франшиз медицины у дома. К примеру, активно развиваются франшизы сдачи анализов, продажи средств индивидуальной защиты. Алексей Порошин предправления АНО «Центр экономического роста» предправления АНО «Центр экономического роста»

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Фёдоров также считает медицинскую отрасль многообещающим направлением для развития как малого, так и среднего бизнеса. Однако он призвал с осторожностью относиться к франшизам. По его мнению, необходимо не только досконально изучить сетевую структуру перед тем, как становиться её частью, но и «крепко знать» собственника компании.

У Фёдорова нашёлся вариант и для IT-экспертов. По его мнению, стоит присмотреться к разработкам российских студентов в области высоких технологий и вложиться в ту, которая покажется наиболее перспективной.

Наша молодёжь по IT уже, по-моему, года четыре занимает первые места в мире. Наши студенты не глупее. Все эти программные разработки IT-технологий — это не так сложно. Всё, что касается искусственного интеллекта и скорости обработки информации, допустим, система 5G — мы никуда от этого не денемся, — добавил эксперт.

Однако прежде чем открывать любой бизнес, необходимо не только составить бизнес-план, но и просчитать все возможные риски.

Нужно посмотреть, какие у вас будут затраты при старте, какие вас ожидают налоги, какие у вас взаимоотношения с нашей правоохранительной системой. Если у вас всё будет хорошо — вами сразу начнут интересоваться. Какие у вас партнёры есть. Решить, что вы будете делать, если закончатся деньги, — заключил Фёдоров.

Даже самый примитивный с виду бизнес требует полного погружения и максимальной отдачи. Одного лишь понимания отрасли не хватит для удачного старта, а некоторые факторы могут и вовсе не зависеть от предпринимателя. Собственное дело — это всегда риск, способный как многократно приумножить накопления, так и лишить их полностью.