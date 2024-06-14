Россиянам объяснили, собирается ли Coca-Cola вернуться в Россию Патентный поверенный Зуйков: Coca-Cola может вернуться в Россию позднее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщения о том, что американская The Coca-Cola Company подала в апреле в Роспатент три заявки на регистрацию своих товарных знаков, не означают, что компания собирается в скором времени возвращаться в Россию, заявил в интервью НСН патентный поверенный Сергей Зуйков. При этом он отметил, что фирма может вернуться позднее.

По его словам, подача заявок в Роспатент не может служить индикатором желания или нежелания Coca-Cola вернуться на российский рынок. Гораздо более внятным сигналом к этому была бы сертификация продукции.

Эта новость обозначает лишь то, что компания хочет сохранить свои знаки и не допустить возможности их регистрации другими лицами. Это делается для того, чтобы иметь возможность вернуться, но позднее, — сказал Зуйков.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola подала три заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков. Согласно обнародованной информации, речь идет о брендах Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Позже актриса Яна Поплавская возмутилась новостью о возможном возвращении американского бренда Coca-Cola в Россию. По ее словам, эта компания «кормит американскую экономику, которая кормит киевских террористов» и «спонсирует убийство российских детей». Поплавская выразила мнение, что нашей стране не нужна эта организация.