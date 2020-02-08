В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) на территории регионов РФ, в которых Россельхознадзор выявил вспышки африканской чумы свиней (АЧС), может быть экономически выгодным производство козлятины. Об этом NEWS.ru рассказал ведущий научный сотрудник Всероссийского НИИ племенного дела (ВНИИплем) Михаил Санников.

По словам учёного, сегодня перед отечественным АПК стоит проблема, как «убрать» из частного сектора разносчиков вируса — представителей нежвачных парнокопытных. Степень защищённости крупных агрохолдингов, которые производят свинину, весьма высока, чего в личном хозяйстве достичь невозможно. Альтернативой может стать отрасль мясного козоводства.

По уровню рентабельности мясное козоводство фактически приближается к свиноводству. Частник может вырастить двух козлят, причём даже сэкономить на содержании животных в зимнее время. Забить — и получить прибыль. В других отраслях гораздо больше затрат. Наиболее перспективны специализированные породы — бурская и калахари. Но есть и другие. Всего в России более 1 млн грубошёрстных пород коз. Михаил Санников ведущий научный сотрудник отдела разведения и селекции ВНИИплем ведущий научный сотрудник отдела разведения и селекции ВНИИплем

По словам Санникова, птицеводство, как и разведение свиней, сегодня в основном рентабельно на промышленной основе, а овцеводство потребует дополнительных затрат на стрижку животных. К тому же, если речь идёт о грубошёрстных породах, то расходы на эти цели стоит увеличить в два раза. А при разведении коз ЛПХ получает мясо и высокую плодовитость.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты оценивают бурских коз как весьма устойчивых к различным заболеваниям и восприимчивых к низким температурам. Животные спокойны и неконфликтны. Многие фермеры используют их и для получения молока. Калахарские красные вислоухие козы также зимостойки и по своим качествам аналогичны бурским.

В «Национальном союзе овцеводов» считают, что козлятина может стать рентабельной у частников при условии использования ими высокопродуктивных пород.

Для нас, конечно, очень интересна бурская мясная коза. У этой породы очень высокий среднесуточный привес, до 500 граммов. А живой вес козла доходит до 130-150 кг. Но всё зависит от цели. Может быть, не нужно доводить вес животного до 130 кг. Сегодня, например, уже невыгодно выращивать поросят до 250 кг, 100 кг — предел. Василий Сердюков руководитель отдела маркетинга Национального союза овцеводов руководитель отдела маркетинга Национального союза овцеводов

По данным ветслужб субъектов России, активные вспышки АЧС в 2020 году отмечены в различных регионах страны. Вирус выявлен на Дальнем Востоке — в Амурской области, Еврейском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях. Достаточно много случаев зафиксировано на европейской части РФ: в Орловской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Ульяновской и Ярославской областях. Также от АЧС пострадали ряд хозяйств Калмыкии и Ставропольского края.