Российские торговые сети не поддержали идею о продаже алкоголя онлайн

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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят сети магазинов «Лента», «Ашан», «О’кей», «Магнит» и другие, выступила против легализации дистанционной торговли алкоголем, сообщает РБК со ссылкой на письмо представителей ассоциации. Документ был направлен заместителю главы Минпромторга РФ Виктору Евтухову. По мнению авторов письма, онлайн-продажа алкоголя сопряжена с высоким риском.

Члены ассоциации подчеркивают, что Сеть остается слабоконтролируемым и высокорискованным каналом для реализации спиртных напитков, что создает риски для потребителей. Кроме того, сегодня совершеннолетние потребители могут приобрести безопасную продукцию, оформив заказ онлайн и забрав ее из магазина, предъявив документы. Легализация онлайн-продажи алкоголя же может привести к росту числа контрафактной продукции, которая будет пользоваться спросом за счет низкой стоимости, уверены авторы. Представители Минпромторга РФ заявили, что они рассмотрят письмо членов ассоциации, как только его получат.

Отмечается, что не все российские ретейлеры согласны с мнением членов АКОРТ. В частности компания "Азбука вкуса" поддержала данную инициативу, так как онлайн-продажа алкоголя может быть удобна покупателям. В компании также уверены, что легализация такого способа продажи позволит избавить производителей и продавцов от недобросовестной конкуренции.

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