Российские миллиардеры резко разбогатели за прошедшие полгода Состояние богатейших россиян в 2024 году выросло на $28,7 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние входящих в число 500 богатейших людей планеты российских миллиардеров увеличилось за полгода на $28,749 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Согласно подсчетам агентства, их совокупное состояние составило $354,99 млрд.

Активы богатейших россиян за шесть месяцев выросли в цене на 8,8%. Сильнее всего капитализация активов увеличилась у бывшего бенефициара компаний СУЭК и «Еврохим» Андрея Мельниченко. Их стоимость возросла на $5,76 млрд, до $24,6 млрд. Состояние одного из основных владельцев «Норникеля», богатейшего гражданина России выросло на $902 млн до $32 млрд. В мире он занимает 51 месте.

На втором и третьем местах в российской части рейтинга оказались совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Состояние первого увеличилось на $3,54 млрд до $28,2 млрд, второго — на $3,24 млрд до $27,2 млрд.

Ранее акционеры «Газпрома» на годовом общем собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении компании. Согласно пресс-релизу, по итогам 2023 года «Газпром» впервые за 25 лет получил годовой чистый убыток в размере 629 млрд рублей. Выручка компании снизилась на более чем 3 млрд рублей, а чистый долг вырос до 2,96.