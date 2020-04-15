Российские банки снизили до 1% эквайринговые комиссии для онлайн-торговли

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Банк России решил снизить с 15 апреля по 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-торговли до 1%. Такие комиссии банки берут во время использования платёжных карт при покупке.

На текущий момент покупки через интернет являются для россиян наиболее безопасными, ведь такой формат шопинга позволяет не покидать собственного дома и не подвергать себя дополнительному риску. Для того, чтобы поддержать и простимулировать бизнес, который занимается реализацией социально значимых товаров и услуг через интернет, Сбербанк снижает ставку по интернет-эквайрингу до 1%, — процитировали директора дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрия Малых в ТАСС.

Комиссия в 1% будет действовать для розничной торговли продуктов питания, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники и электроники стоимостью до 20 тысяч рублей, отмечает ТАСС.

Уточняется, что изменения не затронут кэшбэк — он будет работать, как и прежде.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские банки выдали более 500 млн рублей кредитов на зарплаты. При этом беспроцентный кредит можно будет выплачивать не сразу, а частями, в течение длительного периода.