Российская компания поможет проектировать радиологический медцентр в Египте

Фото: Пресс-служба «Национальных инвестиций»

Антон Михайлов, председатель правления Компании «Национальные Инвестиции

Международный форум «Атомэкспо-2024», который прошел в конце марта в Сочи, собрал тысячи участников из 75 стран мира. На крупнейшей выставочной площадке обсудили современное состояние атомной отрасли, более 200 компаний продемонстрировали свои разработки, также были подписаны многомиллиардные контракты. В рамках мероприятия было достигнуто соглашение, в рамках которого российская компания ПОСП «Национальные Инвестиции» примет участие в проектировании крупного Центра радиационной медицины в Египте.

У зарубежных партнеров вызвали особый интерес производимые компанией инновационные архитектурные материалы, включая ударопрочные металлокерамические панели, а также сотовые панели, технологии изготовления которых взяты из аэрокосмической отрасли.

Как рассказал председатель правления Компании «Национальные Инвестиции» Антон Михайлов, организация работает по программе импортозамещения с 2014г. и использует в своем производстве преимущественно российское сырьё.

«Наши материалы изготавливаются из российского сырья, более того, производятся на российском оборудовании. Оборудование, которое находится на нашем производстве, было спроектировано и произведено по индивидуальному техническому заданию, специально разработанному с учетом технологических потребностей нашей Компании. По большому счету, это оборудование индивидуальной сборки, другого такого в мире нет» - пояснил Михайлов.

Компания активно участвует в национальном проекте по ипортозамещению. Еще в 2014 году, при поддержке Департамента строительства Москвы, «Национальные Инвестиции» начали активно развивать производство импортозамещающих материалов для объектов транспортной инфраструктуры и гражданского строительства. К настоящему времени на счету компании участие в строительстве десятков объектов, в том числе метро и аэропортов. Так, например, в Москве было построено более 24 станций, а также станции метро в Казани, в Питере, в Минске.

Фото: Пресс-служба национальных инвестиций

«Перед нами стояла задача - развивать свое производство и внутренний рынок страны. В процессе реализации целевой программы по импортозамещению мы достигли уровня производства высокотехнологичных и инновационных материалов» - добавил Михайлов.

Он пояснил, что сейчас при отделке новых станций метро и других объектов транспортной инфраструктуры широко используются производимые Компанией архитектурные материалы, поскольку они имеют исключительные эксплуатационные характеристики: высокую износостойкость, прочность, огнестойкость, гигиеничность и обладают широкими архитектурными возможностями.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев ранее рассказал, что корпорация не меняла и не корректировала международную программу после введений санкций в отношении России. В качестве примера он привел проект сооружения АЭС «Пакш 2» в Венгрии. Кроме того, Росатом запланировал запуск первой атомной станции в Египте. Предполагается, что это станет стимулом для роста туристического потенциала региона.