Роспотребнадзор попросил у бизнесменов идей по работе при пандемии

https://static.news.ru/photo/ab2d0f56-86db-11ea-833d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Роспотребнадзор начал приём предложений от бизнес-ассоциаций и объединений по методическим рекомендациям к условиям работы на фоне распространения коронавируса.

Рекомендации призваны снизить риск инфицирования при осуществлении экономической деятельности, сохраняя здоровье персонала и посетителей, если речь идёт о сфере торговли и услуг, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предложения можно направлять на адрес электронной почты business@rospotrebnadzor.ru .

Ранее NEWS.ru писал, что около 2% всех индивидуальных предпринимателей России прекратили свою деятельность. Закрылись 66 820 ИП. Это на 77% больше, чем годом ранее, когда деятельность прекратили 37 718 бизнесменов. Из остановивших работу ИП 64 237 человек добровольно закрыли своё дело, 1563 предприятия зарылись из-за смерти владельца, ещё 158 были признаны банкротами.