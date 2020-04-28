Росатом поставит в больницы 192 аппарата ИВЛ

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Росатом в ближайшие дни начнёт поставки средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), в медсанчасти городов, в которых расположены атомные объекты. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

Это тысячи комплектов комбинезонов для врачей и сотни единиц медицинской техники. По запросу ФМБА России только аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет поставлено 192 единицы, — сообщил Лихачёв в видеообращении к сотрудникам отрасли.

Первые партии оборудования направят в Саров, Заречный Пензенской области, Курчатов, Удомлю и Обнинск, где в настоящее время зафиксированы десятки заболевших коронавирусом. По словам Лихачёва, 19 сотрудников отрасли сейчас проходят лечение в больницах, 86 находятся на контроле.

Как писал NEWS.ru, число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 211 тысяч человек, заразилось более 3 млн человек, выздоровели 894 тысячи. Прирост за сутки составил 69 978 новых случаев заражения и 4617 скончавшихся от коронавирусной инфекции. В тройку лидеров по количеству зарегистрированных случаев заражения вошли: США (988 451 случай заражения и 56 245 умерших), Испания (229 422 случая заражения и 23 521 жертва) и Италия (199 414 случаев заражения и 26 977 случаев с летальным исходом).