Бизнес

Решетников проверил банки и убедился в сложности выдачи «нулевого кредита»

02:53, 16 апреля 2020
Максим Решетников Максим Решетников Фото: Ministry of Economy Russia/via Globallookpress.com

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников решил лично проверить банки на исполнение выдачи беспроцентного кредита для поддержки бизнесменов и выплаты зарплаты сотрудникам их компаний. Он связался с двумя банками как «тайный покупатель» и убедился в сложности получения кредита под ноль процентов на шесть месяцев на выплату зарплат.

Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор «горячей линии» ответил, что правительство якобы ещё не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но... в мае. Обратил на это внимание руководства банков, — написал глава Минэкономразвития на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что новая система мер поддержки бизнеса работает очень медленно, при этом чрезвычайно важно, «как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики».

Президент объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса. Теперь программа «нулевых» кредитов на зарплату доступна не только микро- и малым предприятиям, но и средним и крупным. Пока в неё официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей — одобрены примерно 1,5 млрд рублей. А выдано реально всего лишь 400 млн рублей, — сообщил Максим Решетников в Instagram.

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Ранее NEWS.ru писал о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал «глотком воды в засуху» новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, озвученные Владимиром Путиным. Уточняется, что предпринимателям в отраслях, пострадавших от антикоронавирусных мер, компенсируют расходы на зарплату сотрудникам в размере МРОТ в период за два месяца.

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