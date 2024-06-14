Стало известно о миллиардных инвестициях в угольные шахты ДНР и ЛНР РБК: более 65 млрд рублей инвестируют в угольные шахты ДНР и ЛНР

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Арендаторы инвестируют более 65 млрд рублей в угольные шахты ДНР и ЛНР, сообщает РБК. С начала 2024 года местные власти передали 15 угольных шахт в аренду российским компаниям, в ближайшие месяцы передадут еще три объекта в ДНР.

На ПМЭФ в начале июня ростовский «Торговый дом „Донские угли“» взял в аренду шахты «Харьковская», «Суходольская-Восточная», «Молодогвардейская» и «Красный партизан», а также шахту имени Баракова в ЛНР. Еще пять шахт компания взяла в аренду в апреле 2024 года.

Гендиректор торгового дома Илья Колесников заявил, что с 2024 по 2028 годы в шахты инвестируют 49 млрд рублей, частично из заемных средств. Он отметил, что предприятия «выйдут в ноль» лишь через пять лет, когда будут увеличены добыча и продажа угля.

У нас широкий ассортимент углей, как металлургических, так и антрацитовых. Планируем в первую очередь обеспечить потребности присоединенных территорий. В перспективе планируем поставлять продукцию и в дружественные страны при наличии спроса, — подчеркнул Колесников.

В ДНР компании «ГОК Энергококс» передали шахту «Волынская», компания «Импэкс-Дон» получила «Шахтоуправление им. Л. И. Лутугина», шахты «Заря», «Прогресс» и «Комсомолец Донбасса». Инвестиции составят 16 млрд рублей. В случае положительного результата инвесторы смогут выкупить объекты.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 млрд рублей. По его словам, работа по оценке национализированного имущества для последующей продажи на торгах продолжается, спрос наблюдается высокий.