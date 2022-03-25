Путин снизил административную нагрузку на малый и средний бизнес

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий снижение административной нагрузки на представителей малого и среднего бизнеса. Документ содержит ряд изменений в КоАП. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в качестве первой меры административной ответственности для субъектов МСП он устанавливает вместо штрафа предупреждение в случаях, когда правонарушением не был причинён вред здоровью людей или окружающей среде.

Закон запрещает штрафовать за одно и то же правонарушение юридическое и должностное лицо одновременно. Согласно документу, в ходе одной проверки возможно наложение только одного штрафа. Таким образом, становится невозможным сложение штрафов за несколько нарушений с одним составом во время одной проверки.

Закон также снижает размер штрафов для социально-ориентированных некоммерческих организаций и субъектов МСП. Он будет равен взысканию для индивидуальных предпринимателей за аналогичное нарушение.

Ранее сообщалось, что МВД отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса. В ведомстве отметили, что исключение сделано только для ревизий, которые касаются непосредственно вопросов обеспечения безопасности.