Путин пошутил про «сотенку» миллиардов после оговорки главы «Газпром нефти»

https://static.news.ru/photo/bb28d4be-cce3-11ea-8ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. Предприниматель ошибся в сумме модернизации Московского НПЗ на 100 млрд рублей.

Дюков рассказывал президенту о необходимости модернизации НПЗ. Он сначала назвал сумму работ в 250 млрд рублей, а затем исправился — 350 млрд рублей.

Александр Валерьевич, извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал: «350 миллиардов». Вы решили добавить сразу сотенку, нет? — пошутил глава государства, обратившись к главе «Газпром нефти».

Дюков подчеркнул, что сумма в 350 млрд рублей является верной. Бизнесмен отметил, что 215 млрд рублей уже были инвестированы.

Ранее глава государства оценил расходы на модернизацию Московского НПЗ в 250 млрд рублей. В четверг Путин в режиме видеосвязи присутствовал на открытии установки Евро+ на этом НПЗ. Глава государства дал команду о запуске установки.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что профильные ведомства прорабатывают возможность хеджирования доходов от экспорта нефти и газа. Он подчеркнул, что механизмы хеджирования прорабатываются в различных ведомствах. По его словам, такое поручение давал президент Путин.