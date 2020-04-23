Путин обсудит с банками механизм поддержки бизнеса

https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с руководством крупнейших банков. Они обсудят меры поддержки бизнеса, который наиболее пострадал из-за ограничений на фоне коронавируса.
Сегодня президент Российской Федерации будет проводить совещание в видеорежиме с крупнейшими российскими банками и с ВЭБом, — рассказал «Интерфаксу» председатель ВЭБ Игорь Шувалов.
Ранее депутаты Госдумы представили третий пакет антикризисных мер, куда вошли предложения по снижению налогов. Проект направлен на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину.
Депутаты предлагают снизить НДС и налог на прибыль, а любому предприятию предоставлять возможность запросить субсидии для выплаты зарплат сотрудникам. Ещё одной мерой поддержки могут стать тарифные каникулы, писал NEWS.ru.