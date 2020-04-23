Путин обсудит с банками механизм поддержки бизнеса

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Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о поддержке бизнеса в пандемию коронавируса. По его словам, правительство готовит новые меры помощи.

Они будут состоять из двух пакетов, отметил он в эфире Первого канала. Кроме того, кабмин адресно работает с отраслями. Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса,...