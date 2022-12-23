Производители раскрыли последствия цифровой маркировки пива Производители пива: цифровая маркировка напитков без господдержки разорит отрасль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнительный директор Национального союза производителей пива и напитков (НСППиН) Екатерина Винокурова заявила NEWS.ru, что введение обязательной цифровой маркировки для пива и слабоалкогольных напитков без государственной поддержки приведет к снижению объемов производства и поставит пивоваренную отрасль на грань разорения. По ее данным, расходы на закупку, сборку и наладку оборудования, необходимого для нанесения маркировки, исчисляются десятками миллионов рублей.

При ежедневном выпуске в несколько тысяч единиц продукции стоимость процедуры становится непосильной даже для крупных предприятий, не говоря уже о субъектах малого бизнеса, — подчеркнула Винокурова.

По ее словам, помимо роста расходов предприятия пивобезалкогольной промышленности сталкиваются с рядом иных проблем, включая подорожание упаковки и тары, сырья, логистики, рост коммунальных платежей и падение потребительской активности, а также неурожай хмеля в Европе. По данным ассоциации фермеров Copa-Cogeca, валовый сбор наиболее востребованных сортов хмеля в этом году уменьшился на 28,8%, качество продукта также пострадало. Заменить же необходимое для пивоварения сырье отечественными аналогами сейчас невозможно.

При этом Винокурова отметила, что марка не защищена водяными знаками, как акцизная, и может печататься одновременно с этикеткой или наноситься при печати дат изготовления продукции. Поэтому ее стоимость должна быть установлена на уровне одной копейки вместо предполагаемых 50 копеек.

По мнению производителей, для сохранения устойчивости отрасли необходимо возместить предприятиям стоимость оборудования для маркировки продукции за счет оператора или государственных субсидий. Это предложение в числе прочих содержится в письме союза в адрес министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, текст которого оказался в распоряжении NEWS.ru. Производители также предлагают изменить срок вступления в силу штрафных санкций с 1 сентября 2022 на 1 января 2023 года, чтобы предприниматели успели отладить процесс маркировки.

Ранее власти приняли решение продлить срок эксперимента по маркировке пива до 28 февраля 2023 года. Это предоставит компаниям возможность максимально комфортно перейти к новым требованиям. Вводить маркировку пива начнут в три этапа: с 1 апреля 2023-го — на продукцию в кегах, с 1 октября — в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.