Бизнес

Продажи новых автомобилей в России упадут на 19–48% из-за коронавируса

22:24, 20 апреля 2020 221
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) спрогнозировала падание спроса на легковые автомобили в России на фоне эпидемии коронавируса. Продажи уменьшатся на 19% при оптимистичном или на 48% при пессимистичном сценарии, считают аналитики.

BCG подготовила четыре сценария, взяв за основу прогноз IHS Markit, по которому объём продаж в 2020 году должен был составить 1,8 миллиона автомобилей, в 2021 году — 1,9 миллиона.

Сценарии, которые в BCG называют «наиболее вероятными», предусматривают снижение рынка от 25% до 37% в этом году, а в следующем — от 12% до 18%, — передаёт ТАСС.

По словам представителя BCG Эдуарда Черкина, кризис ударит по автодилерам, и те, «кто не справится с управлением кризисом ликвидности», уйдут с российского рынка.

Как писал NEWS.ru, правительство включило автомобильный ретейл в число отраслей, которые сильнее других пострадали от ограничений по коронавирусу. Число заболевших в стране превысило 47 тысяч человек.

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