В книжных магазинах ответили на вопрос о реализации литературы с ЛГБТ «Осторожно, новости»: книжные магазины откажутся от реализации литературы с ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литература с тематикой ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) исчезнет из книжных магазинов Москвы в связи с признанием движения экстремистским, выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», опросивший представителей бизнеса. Как пишет канал, лишь в одном столичном магазине нашлось пару книг с ЛГБТ-тематикой.

Сотрудник одного из книжных рассказал каналу, что сотрудники Центра «Э» приходят в магазины и под видом посетителей спрашивают о наличии подобной литературы. Продавцы сильно переживают о возможных последствиях реализации таких книг, отмечает «Осторожно, новости».

Такие крупные сети, как «Республика» и «Читай город», уже давно отказались от книг с ЛГБТ-тематикой, пишет канал. Также от реализации такой литературы отказались в издательстве «МИФ».

Мы давно все убрали с полок и сайтов, еще когда ввели закон о запрете пропаганды ЛГБТ, можете поискать что-нибудь из художественной, — рассказал продавец.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов ранее заявил, что ЛГБТ нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни. Депутат назвал большим заблуждением мнение, что эта структура имеет отношение к интимной жизни людей. Он уверен, что ее главная опасность заключается в формировании «радикальной левацкой повестки».