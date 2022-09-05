Стало известно, когда «Почта России» начнет торговать алкоголем «Почта России» начнет торговать вином в апреле 2023 года

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«Почта России» запустит эксперимент по онлайн-продаже вина в апреле 2023 года, рассказал в беседе с РБК глава компании Максим Акимов. По его словам, соответствующий законопроект о дистанционной торговле винными изделиями, которая будет разрешена исключительно «Почте России», находится на рассмотрении.

Пока мы в дискуссии по законопроекту, и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки, — заявил Акимов.

Он подчеркнул, что заказать и получить алкоголь смогут только совершеннолетние граждане через специальную витрину, а сам товар будет доставлен не раньше, чем через сутки с момента заказа. Вина будут исключительно отечественными.

Впервые идею провести эксперимент по продаже алкоголя «Почтой России» озвучил в мае 2021 года президент страны Владимир Путин. В связи с этим был создан законопроект «О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта АО „Почта России“ в интернете». В настоящее время в него до сих пор вносятся коррективы.

Российские предприниматели ранее обратились к правительству с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, Россия в настоящее время не может заместить иностранные позиции из-за нехватки технологий.