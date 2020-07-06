Омбудсмен назвала «самой горячей» проблемой бизнеса коммунальные платежи

https://static.news.ru/photo/dd037e3a-c01e-11ea-b539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очень многие представители малого и среднего бизнеса в Москве просят, чтобы правительство продлило на третий квартал отсрочку по уплате налогов, которая была предоставлена на первый и второй кварталы на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. У предпринимателей начались проблемы по коммунальным платежам, которые можно назвать «самыми горячими» для отрасли в настоящее время. Об этом NEWS.ru рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева.

По её словам, бизнес только открылся, и сразу стали поступать письма об отключении воды, электроэнергии за неуплату. И некоторых уже отключили, заявила Минеева.

Это сейчас самая горячая проблема. К нам пришло более ста таких обращений. И есть и коллективные обращения. Несмотря на то что было рекомендовано, и во всех СМИ это написано, на федеральном уровне, на московском, что будет предоставлена отсрочка. А по факту мы видим другое, — заметила омбудсмен.

Как подчеркнула Минеева, департамент ЖКХ разослал ресурсным компаниям письма, в которых рекомендуется повременить с отключением. Однако это только рекомендации, а долги у компаний тоже растут. Омбудсмен отметила, что бизнес просто не справляется. Причастных к отрасли людей уже предупредили о грядущем повальном отключении.

Мы сейчас этим занимаемся, это задача номер один. Потому что принято решение по физическим лицам, особенно в многоквартирных домах, чтобы не отключали. Но не принято решение по малому и среднему бизнесу, — сказала Минеева.

Также омбудсмен заявила, что предпринимателям в условиях пандемии очень тяжело. Бизнес не просто временно закрыт, в их письменных обращениях речь идёт о том, что они не получают меры поддержки, потому что ОКВЭДы (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не соответствуют перечню пострадавших отраслей. Кто-то работал по другим ОКВЭДам. Также выросло количество случаев незаконного уголовного преследования. В московских СИЗО находятся сейчас 1194 обвиняемых по экономическим статьям. Это предприниматели.

Как писал NEWS.ru, работники сферы культуры, досуга и спорта заработали в апреле – мае на 63% меньше, чем в марте. Это связано с сокращением расходов на зарплаты в малом и среднем бизнесе. Указанные сферы деятельности были вынуждены закрыться из-за того, что их работа предполагает тесный контакт между людьми. К примеру, сотрудникам фитнес-центров пришлось перейти на онлайн-тренировки.