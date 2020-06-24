Многие страны активно используют различные меры для поддержки бизнеса, связанные с НДС. И число таких стран продолжает расти. Однако действующий комплекс антикризисных мер в России содержит лишь упоминания об НДС в виде оговорки — отсрочка или освобождение от уплаты к нему не относятся.

Так, в конце марта президент Владимир Путин объявил отсрочку для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей «по всем налогам, кроме НДС». В мае для этих же компаний было объявлено списание всех налогов и страховых взносов за II квартал, но опять же — кроме НДС. При этом плательщиками НДС являются далеко не все малые и средние предприятия (многие из них пользуются специальными режимами, освобождающими от данного налога, и не ведут операций, обязывающих выступать в качестве налоговых агентов).

Однако в законодательстве всё равно предпочли сделать оговорку, что нагрузка по НДС сохранится. По сути, единственным послаблением в отношении НДС стало продление сроков сдачи декларации по этому налогу за I квартал с 25 апреля до 15 мая. Однако такая мера является, скорее, технической в связи с объявленными «нерабочими днями», чем реальной мерой поддержки.

Официально такое демонстративное исключение НДС из мер поддержки не обсуждается, но можно предположить, что причина очень проста — это высокая собираемость и большая стабильность бюджетных поступлений по этому налогу, чем по налогам, связанным с доходами, говорится в исследовании Института комплексных стратегических исследований. Такие преимущества НДС для бюджета обеспечивают два фактора: достаточно устойчивая налоговая база (расходы потребителей) и жёсткое налоговое администрирование, предусматривающее цифровой контроль над операциями. В I квартале 2020 года на НДС приходилось 36,6% доходов федерального бюджета, а в текущих условиях падения нефтегазовых доходов и налога на прибыль эта доля существенно возрастёт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение нагрузки по НДС становится мировым трендом

В последние месяцы всё больше стран расширяют поддержку бизнеса и населения в условиях пандемии, и послабления по НДС являются достаточно распространённой мерой «пакетов помощи». Если в феврале — марте большинство мер, касающихся НДС, относилось к отсрочкам подачи деклараций, то в апреле и мае многие страны стали снижать ставки НДС на определённые виды товаров и услуг, сдвигать сроки уплаты налога для отдельных категорий налогоплательщиков, устанавливать вычеты по налогу и т.д. На данный момент число таких стран исчисляется уже десятками, что позволяет говорить о мировом тренде по снижению нагрузки в виде НДС, подчёркивается в исследовании.

Аргументы в пользу таких решений достаточно очевидны. НДС оказывает прямое влияние на цены товаров и услуг, и его снижение позволит бизнесу предложить их покупателям дешевле, но без потери рентабельности. Тем самым снижение НДС позволяет поддержать и потребителей, и производителей. Кроме того, снижение налога на приобретаемую компаниями продукцию, перевод на кассовый метод начисления НДС и предоставление вычетов по данному налогу дают возможность бизнесу отвлекать меньше оборотных средств на его уплату (как в виде выплат в бюджет, так и в виде выплат поставщикам при приобретении облагаемой НДС продукции).

Достаточно популярной мерой является снижение ставки НДС на товары и услуги отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. В странах с развитым туристическим сектором это, как правило, услуги общественного транспорта, гостиниц и иных средств размещения, общественного питания, услуг в индустрии развлечений. Есть примеры целенаправленного снижения НДС для отдельных секторов экономики (например, на автомобили в Южной Корее или для малого бизнеса в Китае). Некоторые страны за последние два месяца успели расширить ранее принятые решения о снижении ставок (среди них — Австрия, Норвегия, Китай). Вместе с тем есть и отдельные страны, где ранее было принято решение о повышении основной ставки НДС, но теперь оно отменено (Италия).

В большинстве случаев снижение ставки НДС носит временный характер (как правило, от полугода до года), однако это позволит поддержать потребителей и бизнес в наиболее сложный период.

В ряде стран вместо снижения ставок НДС установлены вычеты НДС для определённых категорий бизнеса. Это означает, что покупатель будет всё так же уплачивать НДС, однако компания сможет оставить в своём распоряжении часть данной суммы и тем самым получит поддержку. Такие решения уже приняты в Греции и во Франции (для предприятий, виды деятельности которых относятся к наиболее пострадавшим от коронавируса). В Греции условием предоставления вычета в размере 25% суммы НДС к уплате является сохранение занятости в компании; во Франции критерием, определяющим размер вычета, является объём потери доходов по сравнению с прошлыми периодами. Эти вычеты также носят временный характер, и решение об их продлении принимается на ежемесячной основе.

Кроме того, достаточно распространённой мерой становится облегчение условий выплаты НДС. Чаще всего — это отсрочка платежей. Например, в Италии отсрочку выплат НДС дают компаниям малого бизнеса, в Китае — компаниям — резидентам особых экономических зон при ввозе продукции, в Норвегии — широкому кругу компаний. В ряде стран меняются и условия начисления НДС. Например, в Австрии расширен круг компаний, которые могут пользоваться так называемым кассовым методом (то есть начислять налог к уплате не по факту отгрузки, а по факту поступления денежных средств). В ряде стран расширяют круг компаний, освобождающихся от НДС (как правило, это относится к малому бизнесу).

Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Что может быть применено в России

Зарубежный опыт показывает, что снижение нагрузки по НДС может и должно использоваться как одна из мер поддержки бизнеса в сложившейся кризисной ситуации.

Учитывая серьёзность ситуации с сокращением доходов населения, целесообразно снижение НДС на продукты питания и иные товары первой необходимости. Многие из таких товаров облагаются сейчас по ставке 10%, которая может быть снижена вплоть до 0% на определённый период времени (например, до конца 2020 года).

Компаниям из отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии (как малых и средних, так и крупных), необходимо предоставить отсрочку уплаты НДС за I квартал до конца 2020 года с последующим полным или частичным погашением в течение 1-2 лет в зависимости от выполнения условий — сохранение определённого уровня занятости либо определённого уровня выпуска (в зависимости от вида деятельности). В случае если компании выполнят поставленные задачи по сохранению занятости и/или выпуска, данная задолженность будет списана. Такая мера позволит компаниям сейчас сохранить средства, которые были получены в период до самоизоляции. Аналогичные решения могут быть приняты и по итогам следующих кварталов в зависимости от сложившихся тенденций в темпах экономического спада.

Целесообразно также снизить основную ставку НДС для компаний в регионах с наиболее сложной санитарно-эпидемиологической и экономической обстановкой. Временное снижение основной ставки НДС в отдельных субъектах РФ выступит не только как мера поддержки населения и регионального бизнеса, находящегося в тяжелейшей ситуации, но и как стимул для восстановления деятельности именно в этих регионах.

Требуется также обеспечить снижение НДС до уровня 10% на производимую в России продукцию машиностроения, имеющую инвестиционное назначение, включая промышленные установки, оборудование, транспортные средства, что поддержит компании, осуществляющие инвестиционные программы. Снижение ставки может быть установлено на срок 2-3 года начиная с II квартала 2020 года.

При этом применяемые ФНС цифровые средства контроля оборота НДС смогут обеспечить корректное использование таких стимулов, сводя к минимуму случаи возможных злоупотреблений.