https://static.news.ru/photo/539e6b92-c9e7-11e9-ac68-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Компания МТС приобрела киностудию «Кинополис» и планирует создать собственного производителя видеоконтента.

Сумма сделки МТС и АО «Бизнес Недвижимость» составила 2,042 млрд рублей, теперь киностудия будет работать под руководством «МТС Медиа» — новой структуры, объединяющей ТВ-направления: спутник, IPTV, кабельное и мобильное телевидение, а в будущем сможет управлять производством контента, пишет « Коммерсант ».

Киностудия построена в 2008 году в Санкт-Петербурге. Она состоит из шести павильонов: четыре площадью по 750 кв. м и два по 350 кв. м.

Как писал News.ru ранее, российский сотовый оператор МТС принял решение впервые за 13 лет обновить слоган компании и изменить логотип. Как говорится в сообщении компании, ребрендинг отражает новую стратегию по трансформации и созданию цифровых продуктов на новых рынках.