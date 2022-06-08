Microsoft сообщила о значительном сокращении деятельности в России

Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Корпорация Microsoft сообщила о значительном сокращении деятельности своего бизнеса в России, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что сокращение деятельности затронет более 400 сотрудников IT-компании.

В результате изменений в экономическом прогнозе и воздействия на бизнес в России компания приняла решение значительно сократить нашу деятельность в РФ. Microsoft продолжит выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами, в то время как приостановка новых продаж остается в силе, — сообщает агентство.

Ранее компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в РФ из-за спецоперации российских военных на Украине. В компании отметили, что одним из важнейших направлений её работы сейчас является защита кибербезопасности Украины.

Разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер в этой связи отметил, что пользователи ОС Windows (Microsoft) могут столкнуться с задержками обновления, но «глобально на юзера всё это не повлияет, так как меры очень временны». Геллер объяснил, что «простые юзеры и так не особо активно обновляют ОС».