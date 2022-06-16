Магазины L'Occitane перешли под контроль российских топ-менеджеров

Фото: Belinda Jiao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Список учредителей французской компании натуральной косметики L’Occitane, недавно сменившей в России название бренда на «Л’Окситан», претерпел изменения. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 10 июня российским ООО «Л’Окситан Рус» владеют гендиректор Ростислав Коваленко и топ-менеджеры Наталья Милехина, Ольга Сабирова, а также Алексей Шумов, передает РБК.

Доля Коваленко в компании составляет 31%, трое топ-менеджеров имеют по 23% каждый. Доли новых владельцев компании, как пишет РБК, находятся в залоге у L’Occitane International.

По информации агентства, Коваленко отказался раскрывать детали сделки и будущее компании, связанное с поставками продукции. Однако он рассказал, что «Л’Окситан Рус» работает как автономная компания, а имеющихся запасов хватит на год.

L'Occitane сообщил о закрытии всех магазинов и интернет-магазинов в России в середине апреля. Причиной этого шага была назвала российская спецоперация на Украине и вероятность общественной агрессии против бренда.