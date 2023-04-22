Лерчек и ее мужа обвинили в мошенничестве с электронными сигаретами SHOT: бизнес-партнеры блогеров Чекалиных обвинили их в мошенничестве

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Валерия Чекалина

Предприниматели из Йошкар-Олы Маргарита и Евгений Шишкины заявили, что блогеры Валерия и Артем Чекалины обманули их при заключении договора о продаже электронных сигарет, передает Telegram-канал SHOT. По их словам, договоры о поставке продукции на миллионы рублей тогда специально заключались не с Чекалиными напрямую, а с подставными ИП, чтобы избежать налогов. В доказательство они показали переписку с менеджером опальных блогеров. Но Лерчек и ее муж отказались выполнять условия договора — продвигать никотиносодержащую продукцию.

Шишкины обратились в суд с претензией и выиграли дело, но получить неустойку не могут. Блогеры не отвечают на звонки, а их сайт недоступен.

Предприниматели нашли еще пятерых бизнесменов, которые тоже, по их словам, пострадали от Чекалиных по примерно той же схеме. Теперь они обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело против блогеров.

Ранее в отношении Чекалиных была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Они не могут пользоваться средствами связи.

7 марта Лерчек были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем обвиняется в пособничестве. По версии СК, блогер, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 млн рублей.