Предприниматели из Йошкар-Олы Маргарита и Евгений Шишкины заявили, что блогеры Валерия и Артем Чекалины обманули их при заключении договора о продаже электронных сигарет, передает Telegram-канал SHOT. По их словам, договоры о поставке продукции на миллионы рублей тогда специально заключались не с Чекалиными напрямую, а с подставными ИП, чтобы избежать налогов. В доказательство они показали переписку с менеджером опальных блогеров. Но Лерчек и ее муж отказались выполнять условия договора — продвигать никотиносодержащую продукцию.
Шишкины обратились в суд с претензией и выиграли дело, но получить неустойку не могут. Блогеры не отвечают на звонки, а их сайт недоступен.
Предприниматели нашли еще пятерых бизнесменов, которые тоже, по их словам, пострадали от Чекалиных по примерно той же схеме. Теперь они обратились в полицию с требованием возбудить уголовное дело против блогеров.
Ранее в отношении Чекалиных была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Они не могут пользоваться средствами связи.
7 марта Лерчек были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, ее супруг Артем обвиняется в пособничестве. По версии СК, блогер, зарегистрировавшая ИП, занималась деятельностью по упрощенной схеме налогообложения с доходом до 150 млн рублей, но зарабатывала гораздо больше. Ущерб государству, по оценке следователей, превысил 311 млн рублей.