Кто муж Блиновской, чем он занимается, что с его банкротством и бизнесом?

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Муж знаменитого автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей 19 февраля отмечает свой 41-й день рождения. Чем он занимается, как помог Елене прийти к успеху, почему его требуют признать банкротом и как он помогает жене, оказавшейся в СИЗО?

Как отмечает день рождения муж Блиновской

Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Алексея Блиновского разыскивают судебные приставы.

Как следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов, в октябре 2023 года Арбитражный суд Адыгеи решил взыскать с него 61 016 рублей. Кроме того, с него хотят получить еще 1000 рублей в виде штрафа по делу об административном правонарушении.

«Беда в том, что таких финансовых недостач у Блиновского вагон и маленькая тележка. Налоговая вплотную взялась за многочисленные бизнес-проекты семейства и на днях заблокировала счета ювелирной компании „Алмаз“. Тоже из-за каких-то невыплат», — пишет «Светский хроник».

Чем занимается муж Блиновской

По данным сервиса Rusprofile, на имя Алексея Блиновского зарегистрированы три организации — ООО «Алмаз» в Москве, ООО «Нембус» в Красноярском крае и ООО «Подари мечту» в Белгородской области. Все они созданы с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Алексей Блиновский

Наиболее прибыльным из них является ООО «Алмаз», которое сообщило о выручке в 57 млн. рублей по итогам 2022 года. Основным родом деятельности компании является торговля ювелирными изделиями — при этом нет данных о ее контактных телефонах, электронной почте или сайте. В 2023 году ООО «Алмаз» уже проиграло в Арбитражном суде дело на сумму в 33 тыс. рублей.

Выручку в 3,4 млн рублей в 2022 году показало ООО «Подари мечту» — микропредприятие, которое занимается информационными услугами. Данные о выручке ООО «Нембус» отсутствуют — при этом организация указала недостоверный юридический адрес в Красноярске.

Msk1.ru сообщает также о других предприятиях Алексея Блиновского: в Красноярске закрылись заведения морской кухни Seabass&Sauvignon и Dog Osminog, в августе 2023 года закрылся шоурум по продаже тканей и фурнитуры Olivia Cloth, а по крайней мере с апреля 2023 года в стадии ликвидации числится центр косметологии «Океан Молодости». Также закрывается ООО «Три кошки», которое занималось производством верхней трикотажной и вязаной одежды.

Как муж помог Блиновской прийти к успеху

Как пишет «Собеседник», Алексей сыграл важную роль в расцвете бизнеса «королевы марафонов» Елены Блиновской. Он — сын ярославского бизнесмена Владимира Блиновского, который занимался строительным бизнесом.

По данным «Новосибирск Онлайн», в 2007 году муж помог Елене открыть ее первый бизнес — свадебный салон в Ярославле. Однако в дальнейшем Блиновская продала дело и «с головой ушла в материнство» — у пары четверо детей — три сына и дочь. В декрете она ради саморазвития начала интересоваться психологией и к 2015 году начала устраивать «марафоны желаний».

К 2018 году Елена Блиновская зарегистрировала словосочетание «марафон желаний» как товарный знак. В дальнейшем вместе с мужем она начала продвигать свой бренд, при этом демонстрируя показную роскошь — так, на празднование своего 40-летия на Алтае «королева марафонов» потратила 119 млн рублей.

Фото: Григорий Сысоев Блогер Елена Блиновская, ее супруг Алексей и адвокат Наталья Сальникова (слева направо)

Стал ли Блиновский банкротом

В 2023 году семейная чета Блиновских столкнулась с финансовыми проблемами. Налоговая уличила «королеву марафонов» в неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей, а вместе с пенями она выросла до 1,4 млрд рублей.

Одновременно столкнулись с проблемами и многочисленные бизнесы Алексея Блиновского. В рамках дела жены о неуплате налогов его сначала из статуса свидетеля перевели в соучастники, а после обвинили в пособничестве и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

25 января 2024 года Сбербанк сообщил NEWS.ru, что намерен обратиться в суд с требованием признать Блиновского должником из-за просроченной задолженности. Главной проблемой оказалась IT-компания «Подари мечту», за которой числятся 2,3 млн рублей долгов. Между тем Елена Блиновская оказалась в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, ее счета арестованы. В результате Алексей Блиновский не только оказался неспособен помочь жене, оказавшейся за решеткой, но и сам столкнулся с серьезными проблемами.

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