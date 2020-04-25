Компания Boeing отказалась от сделки с бразильским Embraer

https://static.news.ru/photo/6b5f6066-8705-11ea-9b83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская авиакомпания Boeing отказалась от заключения сделки с бразильским производителем самолётов Embraer, которая должна была привести к образованию двух совместных предприятий.

Первое должно было включать в себя подразделение коммерческой авиации Embraer, а второе — заниматься развитием новых рынков для транспортного самолёта средней дальности C-390 Milennium. Сумма сделки составляла $4,2 млрд.

Отказ от договора в Boeing объяснили тем, что вторая сторона не выполнила всех необходимых условий для его заключения.

Это вызывает глубокое разочарование. Но мы достигли такой точки, когда продолжение переговоров не приведёт к разрешению остающихся вопросов, — говорится на сайте американской компании.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии. Глава компании Дэвид Кэлхун заверил, что решившим уволиться позволят это сделать с выплатами и льготами.