«Коммерсант»: в России вырос спрос на покупку автосервисов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российских инвесторов начинает пользоваться популярностью бизнес, связанный с авторемонтами и сервисом: с начала года спрос на покупку автосервисов и автомастерских в РФ вырос в пять раз, сообщает «Коммерсант». По данным «Авито», наиболее высокие темпы покупки таких сервисов в январе — октябре наблюдаются в Екатеринбурге (в 14 раз), Краснодаре (в 17 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Предложение же объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобилей, в среднем выросло вдвое.

Как отмечает представитель компании Илья Дудковский, это связано с ростом спроса на услуги ремонта и отсутствием ограничений на работу с запчастями, поставляемыми по схеме параллельного импорта. По данным «Автостата», в 2022 году владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам: 77,3% опрошенных автовладельцев против 87,1% в 2018 году.

Вместо этого автомобилисты стали чаще прибегать к помощи независимых станций техобслуживания. Как отмечает директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин, специализированные сервисы предлагают клиенту более широкие возможности для ремонта автомобиля и по согласованию с клиентом используют аналоговые или подержанные запчасти, сокращая срок ремонта.

Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов уточняет, что у клиентов нет возможности заменить автомобиль, поэтому они стараются поддерживать авто в рабочем состоянии. Сергей Удалов из «Автостата» считает, что сегмент сервиса в целом будет продолжать расти как у дилеров, так и на мультибрендовых сервисных станциях.

Депутаты Госдумы ранее попросили Генпрокуратуру проверить эффективность механизма ОСАГО. По закону не меньше 80% денег от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям, но компании не соблюдают эти условия. Бизнес признал, что до 10% водителей в РФ ездят без ОСАГО.

Вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский же назвал ОСАГО «узаконенным грабежом» россиян, который нужно отменить или реформировать, убрав из него «репрессивные нормы» и возможность не доплачивать. Эксперт призвал сделать страхование добровольным.