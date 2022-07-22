В России сократится выпуск жвачки Orbit Компания Mars сократит выпуск жвачки Orbit из-за нехватки импортных ингредиентов

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У американской компании Mars возникли проблемы с поставками в российские магазины жевательной резинки под брендом Orbit, узнал «Коммерсант». По информации издания, причиной этому могут быть санкции Евросоюза, под которые попали необходимые для производства основы из синтетических полимеров.

Как узнали журналисты, в компании могут сократить поставки Orbit на российский рынок уже до конца этого года, об этом изданию рассказали источники в рознице. По их словам, компания уже перестала отгружать новые партии, поскольку ей категорически не хватает зарубежных элементов. Кроме того, серьезные проблемы появились также и с логистикой.

Американская компания Mars остается одним из самых крупных мировых производителей кондитерских изделий. В России под этим брендом работают сразу десять фабрик, жевательные резинки Orbit производятся на территории Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что в федеральный суд Северной Калифорнии подали коллективный иск к компании Mars Inc. В нем говорится, что производитель был в курсе опасного токсина диоксида титана, который содержится в популярных драже Skittles. Как сообщили заявители, наличие этого вещества делает конфеты непригодными к употреблению.