Плодоовощной союз России выступил с инициативой временного запрета на ввоз на территорию страны иностранных томатов. Свои действия организация мотивировала тем, что экономика государства должна избежать потерь в связи с режимом самоизоляции и довольно сильным ослаблением курса рубля из-за скачков на рынке нефти. Однако в этом предложении кроется довольно много финансовых просчетов, которые могут повлиять как на взаимоотношения Москвы с основными партнёрами по импорту, так и в корне изменить устоявшееся ценообразование на овощную продукцию. Подробности — в материале NEWS.ru.

Союз обратился в Минсельхоз с просьбой на два месяца «заморозить» поставки томатов из Азербайджана, Турции, Марокко и Китая. Между тем, как Россия способна восполнить недостающие объёмы продукции, в Плодоовощном союзе не говорят. Несмотря на импортозамещение, ресурсов у нас для того, чтобы обойтись без иностранных поставщиков нет. Подобная ситуация может привести к большому дефициту томатов и как следствие сильному повышению цен на них. Эксперты не исключают, что их стоимость может повторить неудачную судьбу имбиря и лимонов, пропавших с прилавков магазинов, а потом вернувшихся с изменением в цене в несколько раз.

Чтобы этого не допустить Россия должна сейчас наоборот максимально активизировать своё сотрудничество с иностранными партнёрами, так как дефицит и взвинчивание цен никому не нужны. К тому же внезапное ограничение поставок может негативным образом повлиять на выстраиваемые Москвой добрососедские отношения с основными зарубежными партнёрами по бизнесу. В условиях нового кризиса создавать себе дополнительные проблемы было бы контрпродуктивно.

Редакция NEWS.ru отправила соответствующие запросы в Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития для прояснения сложившейся ситуации. В МИД рассказали, что данная тема не находится в компетенции ведомства.

Как пояснил NEWS.ru экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, запрет на импорт томатов в Россию не имеет никакого смысла, т.к. страна не обеспечивает и не будет обеспечивать себя свежими томатами в обозримом будущем.

Это просто взвинтит до небес цены на продукцию местных тепличных комбинатов, которые не закрывают и половины от потребностей внутреннего рынка. Другими словами, запрет на импорт томатов сделает их физически недоступными части населения страны и, тем более, сделает их недоступными по цене даже для среднего класса. И это на фоне катастрофического падения доходов населения и уменьшения количества рабочих мест по причине коронавируса. Андрей Ярмак экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Следует также помнить, что в отдельных регионах вообще нет физической возможности покупать или же доставлять свежие томаты местного производства. Поэтому, конечно же, запрет на импорт является совершенно неприемлемым решением и очень невыгодным для страны с любой точки зрения.

Klaus-Dietmar GabbertGlobal Look Press

Также тепличные условия, которые и так созданы для комбинатов ввиду ограничения конкуренции, уже являются миной замедленного действия, которая не способствует устойчивому развитию. Другими словами, если вдруг режим торговли хоть немного либерализируется, большинство предприятий окажется совершенно неконкурентоспособными, подчёркивает Ярмак. Компании уже освоили миллиарды бюджетных средств (т.е. средств налогоплательщиков), которые выделялись в виде субсидий и льгот. Кстати, эти деньги преимущественно ушли как раз-таки на импортное оборудование, семена, системы орошения, контроля климата и т.п. А оплатил это всё российский потребитель.

В свою очередь, в беседе с NEWS.ru бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что реализовать идею Плодоовощного союза будет крайне затруднительно.

Ведь никто не отменял таможенных договоров. И что такое два месяца? А дальше что? Геннадий Онищенко депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора

Как и любое ограничение, запрет импорта приведёт к неминуемому росту цен, уменьшению ассортимента и снижению качества. Это сделано для того, чтобы продукцию местных тепличных предприятий можно было реализовывать по более высокой цене. И Плодоовощной союз не делает из этого секрета.

С точки зрения производителя — это логично. Чем меньше конкуренция, тем проще продавать своё, даже если товар в чём-то уступает конкурентам. У нас имеется очень яркий аналогичный пример — это ограничение поставок европейской, американской, австралийской продукции. При этом данная продукция продолжает поступать, только совсем по другим ценам. Ровно этого в итоге можно добиться этими ограничениями.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, однозначно стоит ожидать сужения рынка тепличных овощей. Однако просто так взять и перекрыть импорт не получится, так как существуют уже заключённые контракты.

Есть международные договоры, правил...есть договоры между поставщиками и трейдерами. Алексей Майоров глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Однако вместе с тем необходимо признать, что в условиях снижения потребительской способности населения овощей и фруктов, россияне сейчас покупают меньше и из-за этого отечественные производители обеспокоены падением выручки. К тому же повсеместно в условиях кризиса имеют место торговые наценки. И этот вопрос необходимо регулировать, чтобы не дать недобросовестным предпринимателям искусственно завышать цены и тем более вступать в картельные сговоры на рынке.

Но сейчас ясно одно — без иностранных овощей российский рынок и граждане страны не обойдутся. И подобные инициативы, негативно скажутся, прежде всего, на потребителе. Нельзя допустить пустых прилавков и нарушения выстроенных поставок. Поэтому необходимо предпринять максимум усилий для того, чтобы предложения такого характера не имели дальнейшего продолжения — это в интересах самих же россиян.