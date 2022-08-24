В России сильно подешевели ввезенные по параллельному импорту iPhone «Известия»: ввезенные по параллельному импорту iPhone подешевели на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена ввезенных в Россию по параллельному импорту смартфонов iPhone за последний месяц уменьшилась на 30%, сообщают «Известия». Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов подтвердил изданию, что цены на iPhone действительно снизились. По его мнению, это связано с укреплением курса рубля.

iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации на 1 Тб в августе стал стоить 179 990 рублей, в июле он продавался за 245 990 рублей, отмечает издание. Подешевели и модели на 128 Гб, в среднем цена на них упала на 20 тыс. рублей. Отмечается, что такие же цены установлены в МТС, «Ситилинке», «Связном» и других магазинах.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара на ввезенных по параллельному импорту гаджетах. В то же время с такими товарами могут возникнуть сложности. Например, клавиатура ноутбуков может быть рассчитана только на английский язык, смартфоны могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи и не работать с российскими. С другой стороны, эксперты отмечают, что некондиционный товар закупают лишь неопытные бизнесмены, которые сейчас решили подзаработать.

Кроме того, россиян по-прежнему защищает закон о правах потребителя, согласно которому импортер и продавец обязаны обеспечить сервисную поддержку и постгарантийное обслуживание товара.