«Интер РАО» больше не сможет продавать электроэнергию в Европу Европейская биржа электроэнергии Nord Pool прекратит торговлю с «Интер РАО»

Российская энергетическая компания «Интер РАО» с 22 мая не сможет продавать электроэнергию на общеевропейской бирже Nord Pool, сообщается на сайте Минэнерго Литвы. «Интер РАО» был единственным на бирже российским поставщиком в прибалтийские страны. В Литве этот шаг назвали «важной вехой на пути к энергетической независимости страны» и подчеркнули, что Вильнюс отказывается спонсировать Москву, чтобы выразить «солидарность Киеву».

Биржевой оператор Nord Pool решил приостановить торги российской электроэнергией, ее единственным импортера в прибалтийский странах была группа компаний «Интер РАО», — говорится в сообщении.

В литовском Минэнерго отметили, что потребности страны в электроэнергии покрываются за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Клайпедский СПГ-терминал с грузами из США, а также с помощью местного производства и импорт из стран Евросоюза через Швецию, Польшу и Латвию.

Ранее стало известно, что 21 мая «Газпром» приостановит поставки газа финской государственной газовой компании Gasum из-за отказа Хельсинки платить за поставки в рублях. Власти Финляндии планируют оспорить решение российского экспортера в суде. Эту информацию подтвердили в «Газпроме».