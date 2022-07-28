IKEA вновь закрыла доступ к оформлению заказов в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IKEA снова не позволяет оформить заказы в Москве из-за временного отсутствия интервалов, сообщается на сайте компании. Там напомнили, что время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять более часа. Также рекомендуется не обновлять страницу, чтобы сохранить место в очереди, и отмечается, что при отсутствии активности в течение 10 минут система вернет покупателя обратно в очередь.

К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов, — сказано в сообщении.

Ранее доступ к сайту был ограничен из-за проблем с интервалами для доставки и самовывоза товаров, также при переходе на главную страницу российских покупателей вновь предупреждали о постановке в электронную очередь.

15 июня в пресс-службе IKEA раскрыли детали продажи бизнеса и ухода с российского рынка. Компания начала искать новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.