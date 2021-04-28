IKEA будет принимать в России деревянную мебель на переработку

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IKEA и торговые центры «Мега» запускают в Москве и Санкт-Петербурге сервис по приёму деревянной мебели для переработки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Пилотный проект по сбору мебели, который IKEA проводила в 2019 году в Санкт-Петербурге, был признан успешным.

Покупатели смогут сдать на переработку деревянную мебель любого производителя, включая мебель из массива дерева и древесных плит разных видов. Мягкая мебель с компонентами из древесины, а также мебель из металла и пластика приёму не подлежит, — сообщили в компании.

Мебель будут делить на две группы. Предметы в хорошем состоянии направят в благотворительные фонды для передачи нуждающимся, а остальную измельчат в щепу. Затем сырьё, пригодное для переработки, будет использовано при производстве древесно-стружечных плит для новой мебели на фабрике «ИКЕА Индастри Новгород». Непригодное же сырьё пойдёт на производство тепловой энергии на фабрике.

Ранее организатор движения «Собиратор» за раздельный сбор мусора, эковолонтёр Валерия Коростелёва рассказала, что в России предприятия по переработке макулатуры загружены только на 60%, остальные мощности просто простаивают. У людей отсутствует мотивация сдавать использованное сырьё на переработку.

В настоящее время на одного человека в России приходится около 14 кг макулатуры в год. В пересчёте на все население страны это около 2,1 млн тонн. Из них только 1% используют повторно. Сейчас только если общая масса бумажных отходов у предприятия превышает 0,1 тонны в год, они подлежат накоплению и утилизации в обязательном порядке. Если меньше, то производители могут распоряжаться ими по собственному усмотрению.